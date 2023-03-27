Подмосковье 27 марта 2023, 09:15 Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 27 марта Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья сообщил о дорожной обстановке на крупных трассах и магистралях региона утром 27 марта. Пробки на въезды в Москву составили пять баллов.

Утром в понедельник на крупных дорогах Московской области одновременно находилось более 803 тысяч автомобилей, что на 3% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

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Основные пробки традиционно наблюдались в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском, Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия» и А-105.

Температура воздуха поднимется днем до +10 градусов, но в течение дня синоптики прогнозируют туман с видимостью 200–700 метров. Водителей призвали не превышать скоростной режим и избегать маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый путепровод через железную дорогу в Раменском округе откроют раньше срока — в сентябре 2024 года.