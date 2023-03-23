Подмосковье 23 марта 2023, 09:45 Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 23 марта

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Минтранс сообщил о ситуации на дорогах Подмосковья утром 23 марта. Пробки на крупных трассах составили пять баллов.

В утренние часы на дорогах Московской области одновременно находились более 812 тысяч автомобилей, что на 4% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Основные затруднения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия» и А-105.

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В течение дня в Подмосковье температура поднимется до +9 градусов. В связи с резким подъемом уровня воды в реках Москве и Оке временно ограничено движение на мосту в Озерах, на переправах в Ловцах и Дединово в Луховицах, на Митяевском мосту в Коломне. Перекрыто движение на участках дорог в Луховицах из Белоомута в Слемские Борки и из Белоомута в Ловцы.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить работы по реконструкции и строительству новых дорог в Московской области качественно и в установленные сроки.

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