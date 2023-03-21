Подмосковье 21 марта 2023, 09:39 Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 21 марта

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Минтранс Подмосковья сообщил о ситуации на дорогах области в утренние часы 21 марта. Более 860 тысяч автомобилей одновременно находились на трассах, что привело к затрудненному движению на некоторых участках.

Загруженность дорог составляет пять баллов. Основные пробки утром были на Волоколамском, Варшавском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском, Щелковском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов и на трассах М-5 «Урал» и М-9 «Балтия». Все затруднения — в сторону Москвы. Одновременно на дорогах Подмосковья находились более 867 тысяч автомобилей, что на 1% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

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Из-за резкого подъема уровня воды в реках Москве и Оке временно ограничено движение на мосту в Озерах, на переправах в Ловцах и Дединово в Луховицах, на Митяевском мосту в Коломне.

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В течение дня в Подмосковье температура поднимется до +8 градусов, возможен небольшой дождь и гололедица.

Данные предоставлены Центром безопасности дорожного движения Московской области.

Руководителям городских округов необходимо провести модернизацию управления дорожными службами. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.