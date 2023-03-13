Подмосковье 13 марта 2023, 14:04 Андрей Воробьев заявил о необходимости модернизации управления дорожных служб Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев поручил модернизировать управление дорожными службами Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Руководителям городских округов Подмосковья необходимо провести модернизацию управления дорожными службами. Такое поручение в ходе оперативного совещания дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он пояснил, что сегодня главная задача — сделать так, чтобы работа по очистке дорог, дворов и тротуаров в области проходила быстро и оперативно.

Реклама

«На прошлом нашем совещании мы старались акцентировать внимание на работе дорожных служб. Эта тема каждый год возникает и будет возникать дальше. Наша задача — и дальше совершенствовать механизмы управления», — заявил губернатор.

Реклама

Глава Подмосковья подчеркнул, что сейчас требуются специальные технологии, чтобы эффект от работы дорожных служб видели жители.

«Если мы научимся работать технологично, то и эффективность наших усилий будет заметно выше. <…> Первое — внесение в систему всей техники. Второе — ее готовность к выполнению работ. И третье — алгоритм. Вот в чем заключаются прямые задачи и ответственность глав муниципалитетов», — добавил губернатор Московской области.

Андрей Воробьев поручил главам городских округов внимательно отнестись к этому поручению.

Губернатор напомнил, что в минувшие выходные в Подмосковье прошел ливень, который перерос в снегопад. Руководители городских оперативно сообщали о том, как проходит уборка территорий.

В этом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» коммунальные службы Дмитрова, Сергиева Посада, Коломны и Богородского округа получили 516 единиц техники. Среди переданных машин — снегоуборщики, тракторы, погрузчики и автобусы для перевозки рабочих.