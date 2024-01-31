Подмосковье 31 января 2024, 09:39 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 31 января Минтранс МО

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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром в среду. В Минтрансе региона сообщили, что на магистралях и шоссе находятся более 671 тысячи машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Каширском, Можайском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Долгожданная Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, сказал губернатор Андрей Воробьев.