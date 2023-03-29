Подмосковье 29 марта 2023, 10:01 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 29 марта

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Минтранс доложил о дорожной обстановке на крупных магистралях и шоссе Подмосковья. Утром 29 марта пробки на въездах в Москву составили четыре балла.

В среду утром на дорогах региона одновременно находились более 762 тысяч автомобилей. Основные затруднения движения замечены в сторону Москвы на Варшавском, Носовихинском, Осташковском, Симферопольском, Щелковском шоссе, а также на трассах М-4 «Дон», М-7 «Волга», М-9 «Балтия» и А-105.

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В течение дня в Подмосковье местами пройдет дождь, а температура поднимется до +8 градусов. Водителей призвали быть внимательными и не спешить на дороге.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов. В регионе есть достаточное количество и объемы ресурсов и средств, чтобы все привести в порядок.