Подмосковье 28 марта 2024, 10:38 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 28 марта Медиасток.рф

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Загруженность дорог оценили в Подмосковье в четыре балла утром 28 марта. Пробки образовались на некоторых трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Калужском, Каширском, Киевском, Осташковском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе.

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Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во врем движения.

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