Подмосковье 24 марта 2023, 10:44 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 24 марта

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Минтранс сообщил о дорожной обстановке в Подмосковье утром в пятницу, 25 марта. Пробки на некоторых трассах и магистралях составили четыре балла.

В утренние часы на дорогах области находились одновременно более 766 тысяч автомобилей, что на 3% меньше средних значений прошлого месяца. Основные затруднения движения замечены в сторону Москвы на Волоколамском, Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском, Щелковском шоссе. Потерять время в пробке придется также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия».

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Движение транспорта остается ограниченным на мосту через реку Оку в Озерах, на переправах в Ловцах и Дединове в Луховицах, на Митяевском мосту в Коломне. Перекрыто движение на двух участках дорог в Луховицах: из Белоомута в Слемские Борки и из Белоомута в Ловцы.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал следить за качеством строительства новых дорог в Подмосковье. Он отметил, что новые и отремонтированные трассы имеют важное значение для жителей.

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