Подмосковье 21 июня 2023, 09:28 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 21 июня Unsplash

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Минтранс Подмосковья сообщил о ситуации на дорогах региона утром 21 июня. Пробки оценили в четыре балла.

На дорогах зафиксировано почти 908 тысяч автомобилей. Движение в сторону Москвы затруднено на Ленинградском, Можайском и Симферопольском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «Автобана» Алексей Андреев обсудили реализацию крупного дорожного проекта, который разгрузит города Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

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