Подмосковье 15 июня 2023, 17:51 Андрей Воробьев пообщался с главой «Автобана» о новой дороге в обход Орехово-Зуева и Ликино-Дулева

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «Автобана» Алексей Андреев пообщались о реализации крупного дорожного проекта, который разгрузит города Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

«Новая дорога разгрузит Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Трафик в этих территориях заметно вырос за последние годы, сейчас транспортная нагрузка достигает 90%. Там много светофоров, одноуровневых пересечений с другими дорогами — все это является причиной пробок. Рассчитываем, что скоро эта проблема будет решена благодаря нашим партнерам и у водителей появится альтернативный маршрут», — отметил Андрей Воробьев.

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Ранее альтернативные объезды уже появились в Сергиевом Посаде, Коломне, Подольске, Электроуглях. В конце 2024 года полностью будет завершен Северный обход Лобни. Такие проекты меняют качество жизни сотен тысяч жителей.

Протяженность новой трассы составит около 26 километров. Реализацией проекта займется холдинг «Автобан», который уже не один год принимает активное участие в развитии дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Не сомневаемся, что впереди у нас с правительством Московской области новые успешные совместные проекты, которые позволят улучшить логистику в регионе и оптимизировать транспортные потоки, а также придадут ему новый экономический импульс и качественно повысят уровень комфорта жизни населения», — отметил Алексей Андреев.