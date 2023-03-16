Подмосковье 16 марта 2023, 10:43 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 16 марта Unsplash

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Минтранс сообщил о дорожной обстановке в Подмосковье 16 марта. Более 700 тысяч автомобилей одновременно находились на трассах региона утром, что привело к затруднениям проезда и пробкам на некоторых участках пути.

Утром загруженность дорог составляла четыре балла. Основные затруднения движения зафиксированы в сторону Москвы на Волоколамском, Варшавском, Киевском, Ленинградском, Рублево-Успенском, Пятницком, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Симферопольском и Щелковском шоссе. Медленно ехали также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия».

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На дорогах Подмосковья 16 марта отмечен «зеленый» уровень опасности. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +1 до +2 градусов, к вечеру опустится до нуля.

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Утром на дорогах области зафиксировано более 737 тысяч автомобилей, что на 1% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Руководителям городских округов необходимо провести модернизацию управления дорожными службами. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.