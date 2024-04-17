Подмосковье 17 апреля 2024, 09:48 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов утром 17 апреля Медиасток.рф

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Пробки на подмосковных дорогах оценили в шесть баллов утром 17 апреля. Заторы образовались на нескольких трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Дмитровском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга».

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Водителей призвали быть осторожными, отказаться от резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию.

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