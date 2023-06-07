Подмосковье 07 июня 2023, 18:53 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 7 июня

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Минтранс предупреждает о четырехбалльных пробках на дорогах Подмосковья вечером 7 июня. Основные заторы наблюдаются на съездах с МКАД в сторону области, а также на Волоколамском, Рублево-Успенском, Новорижском, Можайском, Новорязанском, Носовихинском, Горьковском, Щелковском и Ярославском шоссе.

Водителей просят быть особо внимательными из-за дождей. Необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, а также снижать скорость перед пешеходными переходами.

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Движение транспорта на втором участке трассы М-12 «Москва — Казань» откроют в Подмосковье в сентябре. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе общения с жителями.

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