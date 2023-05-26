Подмосковье 26 мая 2023, 09:12 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 26 мая

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Минтранс Подмосковья оценил ситуацию на крупных магистралях и шоссе региона в утренние часы пятницы. Уровень пробок составил четыре балла — это ниже средних значений недели.

Утром 26 мая на дорогах Подмосковья одновременно находились более 933 тысяч автомобилей, что на 30 тысяч меньше, чем днем ранее.

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Магистрали и шоссе относительно свободные. Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

Две основные транспортные артерии в Люберцах откроют после реконструкции уже в ближайшие два года. Об этом сообщил глава муниципалитета на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.