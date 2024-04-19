Подмосковье 19 апреля 2024, 10:02 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 19 апреля Медиасток.рф

Читать 360tv в

Около 850 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 19 апреля. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а таке на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».

Реклама

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».