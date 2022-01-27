Проактивное общение. Хромушин особенно выделил темы ЖКХ в обращении Воробьева

Особое внимание в 2022 году власти Подмосковья уделят темам ЖКХ. В частности, программе «Чистая вода», социальной газификации. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин после ежегодного обращения губернатора региона Андрея Воробьева к жителям.

«Наиболее важно продолжать программу „Чистая вода“. У нас есть план на 2022 год, мы обязаны его выполнить», — сказал он.

По его словам, задача состоит в том, чтоб как можно меньше людей страдали от некачественной воды.

«Мы основные проблемные точки — в Дзержинске, Балашихе — полностью закрыли чистой, качественной водой либо Восточной водопроводной системы, либо из Москвы», — отметил Хромушин.

Тем не менее остается много мелких населенных пунктов по всей Московской области. В частности, речь идет о Можайске, о Лотошине.

«Это Пушкинский городской округ, который будет проектироваться в этом году, строиться — в следующем», — добавил вице-губернатор.

Также Хромушин отметил в обращении Воробьева тему с платежками ЖКХ.

«Когда человек переходит на этот сервис („Умная платежка“ — прим. ред.) у него вопросы потому, что написано в платежке, практически снимаются. Потому что там онлайн проактивное общение, push-сообщения — ты написала, тебе ответили, никуда ходить не надо. Наша задача, чтобы до конца года все управляющие организации перешли на систему ЕИРЦ», — подчеркнул он.

Если УК не в системе ЕИРЦ, то «Умная платежка» и сервис «Коммунальный бонус» не будут работать.

По мнению Хромушина, важно завершить и программу социальной газификации, всю необходимую инфраструктуру надо достроить до конца года. Кроме того, он выделил еще одну тему из выступления губернатора — очистные сооружения.

«У нас огромная программа — 14 очистных сооружений. 80 миллиардов рублей требуется на реконструкцию. Мы привлекаем все возможные источники. <...> Хотим в этом году начать реконструкцию Солнечногорских очистных сооружений, Сергиев Посад, Коломна, Серпухов», — пояснил вице-губернатор.

По его словам, Воробьев все четко сказал и по вопросам благоустройства. Есть определенные планы, их надо выполнить, заключил Хромушин.