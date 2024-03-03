Подмосковье 03 марта 2024, 16:50 «Про любовь, дружбу и счастье». Екатерина Швелидзе — о Всемирном фестивале молодежи в Сочи Швелидзе отметила работу стенда Подмосковья на фестивале молодежи в Сочи

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Стенд Московской области на Всемирном фестивале молодежи в Сочи презентует концепцию «Подмосковье — это любовь». Организаторы подготовили большое и яркое пространство, где молодые люди могут обменяться идеями, а также принять участие в различных активностях. Об этом рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Сегодня стенд Московской области предлагает участникам исполнить песни и станцевать.

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«Все это соответствует всеобщей концепции фестиваля, потому что он про любовь, дружбу, счастье, что-то доброе и хорошее. Хочется отдельно поблагодарить наших волонтеров — их 90 человек. Они приехали сюда и помогают с организацией фестиваля. Ну и, конечно же, наших ребят, это наша делегация, 300 ребят, которые здесь поют и танцуют, создают атмосферу всеобщей дружбы и любви», — поделилась Швелидзе.

Она подчеркнула, что после фестиваля в Подмосковье ждут большую делегацию иностранных участников, которым расскажут о регионе.

Министр также продемонстрировала сувениры, которые изготавливают на стенде Московской области. Это небольшие фигурки медведей, напечатанные на 3D-принтере.

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«Это символ Подмосковья, про который уже все знают. Символ нашего большого регионального молодежного форума „Мы Россия“, который стартовал в прошлом году. В этому году мы его продолжим. Ждем наших ребят, экспертов и спикеров. Все будет очень круто!» — подытожила Екатерина Швелидзе.

Ранее стенд Подмосковья пригласил участников фестиваля молодежи принять участие в различных тематических активностях, а также исполнить песни и прочитать стихи.

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