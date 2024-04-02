02 апреля 2024, 16:43
Признанные объектами культурного наследия дома капитально отремонтируют в Подмосковье в 2024 году
Дома, которые являются памятниками архитектуры отремонтируют в Подмосковье до конца года. Всего в планах отреставрировать семь объектов культурного наследия.
Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, капитальный ремонт таких зданий требует особого подхода и уважения к их историческому значению.
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Строители уже отремонтировали металлическую кровлю, чердачные помещения и полностью заменили стропильную систему в Королеве на улице Циолковского в домах 19, 20 и 21.
За соблюдением строительных норм следят эксперты технического надзора капитального ремонта.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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