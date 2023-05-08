Подмосковье 08 мая 2023, 20:52 Турнир Федерации дзюдо Домодедова состоялся в Подмосковье Пресс-служба администрации г.о. Домодедово

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Турнир по дзюдо на призы Федерации дзюдо городского округа Домодедово состоялся на площадке стадиона «Авангард», сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Участников соревнований поприветствовал титулованный дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года Александр Михайлин.

«Не первый раз приезжаю в Домодедово на этот турнир. Каждый раз с огромным удовольствием принимаю участие, поддерживаю ребят на турнире. Главное — не вешать нос при поражении. Это повышает желание быть чемпионом. Если что-то не получилось, сделайте дома работу над ошибками — и в следующий раз обязательно будете первым. Несмотря ни на что, идите к своей цели», — отметил спортсмен.

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Дзюдоисты из Москвы, области и Тулы боролись за победу в 10 весовых категориях от 27 до 60 килограммов. Представители Подмосковья завоевали шесть золотых, восемь серебряных и 17 бронзовых медалей.

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