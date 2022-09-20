Привокзальную площадь открыли после реконструкции в Электростали | 360°

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Привокзальную площадь открыли после реконструкции в Электростали

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Официальное открытие обновленной территории состоялось 20 сентября. Реконструкцию привокзальной площади выполнили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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На площади созданы зоны отдыха, где с комфортом можно проводить время в ожидании транспорта. Часть территории замостили тротуарной плиткой и оградили от транспорта. На проезжей части заменили дорожное покрытие, отремонтировали ливневую канализацию, провели прокладку сетей наружного освещения и видеонаблюдения, установили современные уличные светильники. Для отдыха сделали уголки с зеленью, скамьями и урнами, а для автомобилей — парковку. Автобусные павильоны заменили на новые. Главным же украшением площади стал арт-объект «Сферическая панорама».

«Именно с привокзальной площади складывается первое впечатление о городе у приезжающих на поездах. Поэтому очень важно, чтобы эта территория имела презентабельной вид», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее в Электростали по нацпроекту «Жилье и городская среда» преобразили пешеходную зону проспекта Ленина, Вознесенскую аллею и парк «Восточный».

В сентябре завершилось благоустройство исторического центра Звенигорода. Качество проделанных работ оценил губернатор Андрей Воробьев.

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