Эксклюзив 29 декабря 2023, 11:59 «Привлекаем лучшие кадры». Кто из педагогов получит компенсацию за аренду жилья в Подмосковье Каклюгина: в Подмосковье ввели ежемесячные выплаты педагогам на аренду жилья

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С 2024 года подмосковные педагоги будут ежемесячно получать компенсацию за аренду жилья — 20 тысяч рублей. Решение принял глава региона Андрей Воробьев. Подробно об этой мере поддержки в интервью «360» рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Андрей Юрьевич принял решение поддержать педагогов в наступающем году. С 2024 года вводится ежемесячная выплата 20 тысяч рублей на аренду жилья. Если у педагога нет собственного жилья на территории Московской области, он может воспользоваться этой прибавкой к зарплате, для того чтобы снять жилье и комфортно проживать», — сообщила она.

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По словам Каклюгиной, выплату будут получать как те педагоги, которые живут в Подмосковье, так и те, кто приезжает.

«Мы находимся в постоянном поиске, ждем и привлекаем лучшие кадры страны, и у нас работает много педагогов из других субъектов. Мы понимаем, что им в том числе нужна эта поддержка», — пояснила вице-губернатор.

Главным условием для получения выплат станет отсутствие у преподавателя и его семьи жилья в регионе.