Важное 28 декабря 2023, 11:51 Андрей Воробьев: Подмосковье усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года Автор фото: Константин Семенец

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Подмосковье усиливает поддержку педагогов с 2024 года, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Учителя, которые снимают жилье, смогут каждый месяц получать за аренду компенсации в размере 20 тысяч рублей. Главное условие: отсутствие у преподавателя и его семьи жилья в регионе.

«Мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей, чтобы каждый педагог, который к нам приезжает, мог не думать о проживании, не платить за это. Мы предусмотрели определенные подъемные для того, чтобы в школы приглашать дополнительно учителей. Эта потребность существует», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

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Андрей Воробьев добавил, что в Подмосковье действуют льготные ипотечные программы, которые касаются молодых ученых, врачей и педагогов, а также тренеров и воспитателей.

«Все это очень важное магистральное направление для нашей деятельности», — подчеркнул губернатор.

Новая компенсация направлена на привлечение преподавателей в регион. На выплату смогут претендовать педагоги по наиболее востребованным предметам: математике, русскому языку, физике, информатике, биологии, химии, учителя начальных классов.

Получить услугу можно будет на региональном портале. Сейчас в Подмосковье существует такая же выплата за съемное жилье для врачей. Андрей Воробьев отметил, что для учителей эту меру будут развивать наряду с проектом по здравоохранению.

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