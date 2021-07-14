Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали более 2,3 миллиона человек

В Московской области уже более 2,3 миллиона человек сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил Минздрав Подмосковья.

По данным на 14 июля, в Подмосковье первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 2 316 430 человек.

Полностью привились от коронавируса в регионе уже порядка 1,2 миллиона человек.

Сделать прививку от коронавируса жители Подмосковья могут в 370 пунктах вакцинации. Из них 30 работают в круглосуточном режиме. Мобильные комплексы развернуты в торговых центрах, МФЦ и клубах проекта «Активное долголетие».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что вакцинация от коронавируса в регионе идет хорошим темпом. Только на прошлой неделе прививку сделали около 57 тысяч человек. Это достаточно большое количество, подчеркнул он. Воробьев поручил продолжать эту работу.

В 15 пунктах Подмосковья между тем начали вакцинировать иностранных таксистов. Водителей и курьеров прививают однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

В среду в Москве открылся форум «Здоровье нации — основа процветания России», на котором Московская область представила свои медицинские достижения.