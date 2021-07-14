Подмосковье представило на Всероссийском форуме медицинские достижения

На открывшемся в Москве Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» Московская область представила один самых крупных стендов. Он находится почти в самом центре Манежа, где 13–15 июля проходит конгресс. Все желающие могут свободно подойти к стенду и задать интересующие вопросы в сфере медицины.

Главной темой форума в этом году стала реализация президентских проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура», напомнило РИАМО. Речь идет о достижениях на федеральном и региональном уровнях и мерах, которые предпринимаются для изменения отношения граждан к своему здоровью.

На стенде Подмосковья представлены Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), Московский областной и Наро-Фоминский перинатальные центры, Солнечногорская областная больница.

На инфоэкранах организаторы продемонстрировали количество проведенных в перинатальных центрах успешных операций и число спасенных детей.

5 июля на совещании в правительстве региона губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что поликлиники региона начнут ремонтировать по единому стандарту. Это позволит сделать медицинские учреждения удобными и оснастить всем необходимым оборудованием.