19 ноября 2020, 15:43
Прививку от гриппа в Подмосковье сделали более 2,7 млн человек
Уже более 2,7 миллиона человек прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье. Прививки абсолютно бесплатны. По словам министр здравоохранения региона Светланы Стригунковой, это «единственный надежный способ для защиты от гриппа и возможных осложнений».
Применяют современные отечественные вакцины. Это «Гриппол плюс», «Флю-М», «Совигрипп». Для прививки с собой необходимо взять паспорт или полис ОМС.
Стараемся сделать такой процесс максимально доступным всем жителям. Сделать прививку от гриппа можно в городской поликлинике
Она подчеркнула, что вакцинацию проводят и на предприятиях, а также в образовательных учреждениях. План по прививкам от гриппа в Подмосковье выполнен уже на 62%.
Всего в Московской области планируют вакцинировать почти 4,5 миллиона жителей. А в Министерстве здравоохранения региона запустили сайт, посвященный прививкам от гриппа.