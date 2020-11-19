Прививку от гриппа в Подмосковье сделали более 2,7 млн человек

Применяют современные отечественные вакцины. Это «Гриппол плюс», «Флю-М», «Совигрипп». Для прививки с собой необходимо взять паспорт или полис ОМС.

Стараемся сделать такой процесс максимально доступным всем жителям. Сделать прививку от гриппа можно в городской поликлинике

Она подчеркнула, что вакцинацию проводят и на предприятиях, а также в образовательных учреждениях. План по прививкам от гриппа в Подмосковье выполнен уже на 62%.

Всего в Московской области планируют вакцинировать почти 4,5 миллиона жителей. А в Министерстве здравоохранения региона запустили сайт, посвященный прививкам от гриппа.