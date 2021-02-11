Жители Подмосковья смогут сделать прививки от коронавируса в МФЦ 12 февраля
Мобильные пункты вакцинации разместят рядом с МФЦ Подмосковья 12 февраля. Сделать прививку можно будет в 25 точках. Предварительная запись не потребуется.
Это подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Передвижные комплексы будут работать с 8:00 до 20:00.
МФЦ — это место притяжения людей в любом городе. Мы решили выделить отдельный день для того, чтобы люди смогли совместить заботу о здоровье и необходимые дела
Каждого пациента осмотрит терапевт. Прививку сделают только при отсутствии противопоказаний.
«Ежедневно МФЦ в области посещает 60 тысяч человек, поэтому для многих такой способ вакцинации будет удобен. И 12 февраля посетители МФЦ смогут сделать там первую прививку, а через 21 день пройти второй этап», — рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.
Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Мобильные пункты откроют около МФЦ в Балашихе, Домодедове, Видном, Волоколамске, Дмитрове, Зарайске, Кашире, Луховицах, Клину, Люберцах, Мытищах, Можайске, Ногинске, Звенигороде, Наро-Фоминске, Озерах, Раменском, Сергиевом Посаде, Ступине, Солнечногорске, Талдоме, Голицыне, Лотошине, Шаховской и в Чехове.