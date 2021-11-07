Привитым жителям Подмосковья не заблокируют транспортные соцкарты

Действие транспортных социальных карт для жителей Подмосковья старше 60 лет и для людей с хроническими заболеваниями с 8 ноября приостановят в рамках профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщили на странице правительства региона в Instagram.

Соцкарты не будут блокировать тем, кто уже привился или переболел в течение последних шести месяцев. После вакцинации от коронавируса карта опять заработает. Сведения о прохождении процедуры будут оперативно передаваться из Минздрава Подмосковья.

Если прививка предполагает две инъекции, то карту разблокируют уже после первого укола, сообщила зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Ограничения будут действовать в наземном и железнодорожном транспорте, включая автобусы и электрички, а также на МЦД и МЦК, в метро. В правительстве Подмосковья напомнили, что общественный транспорт является одним из основных источников распространения инфекции, при этом люди старшего возраста составляют большую часть пациентов в ковидных госпиталях.

Ранее «360» рассказал, какие антиковидные ограничения будут действовать в Москве и Подмосковье с 8 ноября.