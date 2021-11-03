Новые антиковидные правила Москвы и Подмосковья. Что отменят, а что введут с 8 ноября

Длинные выходные в Москве и Московской области стабилизировали ситуацию с распространением коронавируса. Начиная с 8 ноября внеплановых нерабочих дней в столичном регионе не будет, но часть ограничений для жителей сохранят и дополнят новыми, чтобы не допустить новой вспышки инфекции.

Самоизоляция пенсионеров

Ушедшие на домашний режим жители старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны будут по-прежнему оставаться дома. Для них слишком велики риски заражения. В Москве и Московской области для обеспечения этой меры сохранили блокировку транспортных карт, по которым пожилые люди могли бесплатно ездить в общественном транспорте.

Эта норма не будет распространятся на тех, кто за последние шесть месяцев переболел коронавирусной инфекцией или прошел вакцинацию. Для тех, кто не попал в этот список, транспортную карту разблокируют после первой прививки от коронавируса.

Обязательства работодателей

В Московской области сохранили обязательство работодателей о переводе на удаленку 30% сотрудников, а также всех подчиненных старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями. Это правило не будет затрагивать тех, кто прошел вакцинацию или переболел за последние полгода.

Правило о дистанционной работе для 30% сотрудников продолжит действовать в Москве.

Кроме того, подмосковные работодатели должны довести до 80% количество сотрудников, сделавших прививку от коронавируса. Также в Московской области продолжает действовать правило, что агрегаторы такси передают заказы только водителям, прошедшим вакцинацию.

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Проход по QR-кодам

Проход на все спортивные, досуговые, развлекательные и зрелищные мероприятия с численностью 500 человек и больше станет доступен только для посетителей с QR-кодом о вакцинации или перенесенной инфекции за последние шесть месяцев. Эта норма будет действовать в Москве и Московской области с 8 ноября. Ношение масок в местах скопления людей остается обязательным. Власти российской столицы рекомендовали организаторам мероприятий с числом зрителей меньше 500 человек также ввести проход по QR-кодам.



Такая же норма начнет действовать в Московской области с 8 ноября. Но если у части зрителей нет QR-кода, то на организаторов накладывается ряд ограничений. При проведении мероприятия в помещении число присутствующих не должно превышать 50 человек. Если организаторы собирают людей на свежем воздухе, то число зрителей не должно быть больше 500.

Это правило не распространяется на мероприятия в организациях культуры и образования.

Подмосковные организации и индивидуальные предприниматели могут самостоятельно принять решение о том, чтобы пускать к себе только владельцев QR-кода. Обязательные электронные пропуска сохранили для театров и музеев при условии, что заполняемость не превысит 70%.

Какие заведения начнут работать с 8 ноября?

Режим нерабочих дней начался в Москве и Московской области с 28 октября и пока продолжается. Жителей попросили воспользоваться отведенным под каникулы временем и пройти вакцинацию от коронавируса.

Начиная с 8 ноября в Москве и Московской области свои двери откроют непродовольственные магазины, торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, парикмахерские и другие сервисы услуг. Школьники и воспитанники детских садов вернутся в свои учреждения.