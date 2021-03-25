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    25 марта 2021, 09:52

    Жители Подмосковья смогут привиться от коронавируса в МФЦ 26 марта

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Мобильные пункты вакцинации разместят рядом с МФЦ Подмосковья 26 марта. Сделать прививку можно будет в 25 точках. Предварительная запись не потребуется.

    Жители Подмосковья смогут привиться от коронавируса в МФЦ 26 марта

    Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар. Также он подчеркнул, что передвижные пункты будут работать с 8:00 до 20:00. Их разместят рядом с МФЦ или внутри самих офисов.

    Совместно с Минздравом региона мы создали единый день вакцинации. Каждые три недели мобильные пункты работают в 25 офисах МФЦ, где жители могут сделать прививку первично или повторно

    Максим Рымар.

    Такой день организуют в МФЦ в третий раз. Несколько недель назад прививку сделали почти 1,4 тысячи человек.

    Жители Подмосковья смогут привиться от коронавируса в МФЦ 26 марта | Изображение 1

    Полный список пунктов опубликовали на сайте. Всем, кто хочет пройти вакцинацию, с собой потребуются паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Через 21 день необходимо сделать прививку повторно.