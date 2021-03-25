Жители Подмосковья смогут привиться от коронавируса в МФЦ 26 марта

Мобильные пункты вакцинации разместят рядом с МФЦ Подмосковья 26 марта. Сделать прививку можно будет в 25 точках. Предварительная запись не потребуется.

Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар. Также он подчеркнул, что передвижные пункты будут работать с 8:00 до 20:00. Их разместят рядом с МФЦ или внутри самих офисов.

Совместно с Минздравом региона мы создали единый день вакцинации. Каждые три недели мобильные пункты работают в 25 офисах МФЦ, где жители могут сделать прививку первично или повторно Максим Рымар.

Такой день организуют в МФЦ в третий раз. Несколько недель назад прививку сделали почти 1,4 тысячи человек.

Полный список пунктов опубликовали на сайте. Всем, кто хочет пройти вакцинацию, с собой потребуются паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Через 21 день необходимо сделать прививку повторно.