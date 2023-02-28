Подмосковье 28 февраля 2023, 10:40 Приватизацию муниципального жилья перевели в онлайн в Подмосковье

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Услуга приватизации муниципального жилья стала доступна онлайн в Подмосковье. Подать электронное заявление можно через «Госуслуги», сообщили в Мингосуправления региона.

Получить жилье по договору социального найма и приватизировать его могут те, кто проживает в Подмосковье не менее пяти лет и нуждается в улучшении условий.

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«После подачи онлайн-заявления и получения положительного решения договор о приватизации будет автоматически зарегистрирован в Росреестре. Далее выписка из ЕГРН с новыми данными поступит в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

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Приватизация — это бесплатная передача имущества в личную собственность. Воспользоваться ей могут все совершеннолетние жители региона.

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