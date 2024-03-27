Подмосковье 27 марта 2024, 12:37 Пристройку к Молоковской школе откроют в Ленинском округе 1 сентября Пресс-служба администрации города или района

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Пристройку к Молоковской школе откроют в Ленинском округе 1 сентября. В ней будут учиться 237 человек.

Как рассказали в администрации округа, ход строительства проверил глава муниципалитета Станислав Каторов. Сейчас рабочие проводят отделку помещений, кладут плитку на лестницах и монтируют систему освещения.

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«Сейчас на объекте ведутся работы по внутренней отделке, монтажу инженерных систем и оборудования внутри здания, устройству наружных инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории. Строители не отступают от графика — завершение строительных работ запланировано во втором квартале», — сказал он.

Завершить строительство планируют к 30 апреля, а 1 сентября пристройка примет первых учеников.

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