Пристройка к гимназии №14 в Одинцове появится в 2023 году
Новый корпус гимназии № 14 в Одинцове откроют в 2023 году. Он примет 500 учеников и разгрузит существующее здание школы.
Это отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.
Завершить строительство корпуса планируем в следующем году
Владимир Локтев.
Современная пристройка возвысится на четыре этажа. Внутри будут лаборатории, мастерские, актовый и спортивный залы, библиотека.
Внутренний дворик благоустроят. Для школьников подготовят стадион с беговыми дорожками, места отдыха и спортивные площадки.
Кроме того, территорию озеленят, высадив новые кустарники и деревья. Работы выполнят в рамках областной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Ранее стало известно, что новый путепровод откроют в августе в Одинцове. Двухполосная дорога обеспечит бессветофорное движение и разгрузит пробки. Водители выиграют до получаса.