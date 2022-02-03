Пристройка к гимназии №14 в Одинцове появится в 2023 году

Новый корпус гимназии № 14 в Одинцове откроют в 2023 году. Он примет 500 учеников и разгрузит существующее здание школы.

Это отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Завершить строительство корпуса планируем в следующем году Владимир Локтев.

Современная пристройка возвысится на четыре этажа. Внутри будут лаборатории, мастерские, актовый и спортивный залы, библиотека.

Внутренний дворик благоустроят. Для школьников подготовят стадион с беговыми дорожками, места отдыха и спортивные площадки.

Кроме того, территорию озеленят, высадив новые кустарники и деревья. Работы выполнят в рамках областной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее стало известно, что новый путепровод откроют в августе в Одинцове. Двухполосная дорога обеспечит бессветофорное движение и разгрузит пробки. Водители выиграют до получаса.