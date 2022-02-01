Экономия до 30 минут без светофоров. Новый путепровод откроют в августе в Одинцове

Путепровод через Рублево-Успенское шоссе вблизи деревни Раздоры откроют в августе этого года. Новая двухполосная дорога обеспечит бессветофорное движение и разгрузит пробки — водители выиграют до получаса. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, строительство идет с опережением графика.

Новый путепровод разгрузит дороги в Раздорах и обеспечит дополнительный подъезд к Гимназии имени Примакова, где учатся около тысячи детей. Это городской округ Одинцово.

«Каждая развязка и каждый переезд в Подмосковье очень важны. Это облегчает поездку на работу и в школу — куда угодно, поэтому очередной переезд мы строим здесь. Он должен быть готов до 1 сентября», — подчеркнул Воробьев.

Когда путепровод откроют, на шоссе уберут два светофора — так автомобилисты смогут экономить около 30 минут в пути. Дорога будет актуальна минимум для восьми тысяч жителей ближайших поселений.

«Этот путепровод обеспечивает бессветофорное движение по Рублево-Успенскому шоссе и снимает то напряженное место около гимназии Примакова, где постоянно были пробки», — заключил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Особенности проекта

Помимо самого путепровода, на выбранном участке появится подземный пешеходный переход. Он протянется на 13 метров. Предусмотрят все удобства, включая пандусы.

По краям дороги установят шумозащитные экраны, которые приглушат звуки с трассы.

«Строительство ведется уже опережающими темпами. <…> По максимальной пропускной способности мы рассчитываем на 15 тысяч автомобилей в сутки», — уточнил Гержик.

Также проект строительства предусматривает обустройство тротуаров, велодорожек. Максимальная скорость на дороге — около 60 километров в час.

«Здесь расположен большой парк. И нам очень важно, чтобы и мамы с колясками, и велосипедисты, чтобы все жители имели свободный доступ к парку, безопасное сообщение. Переезд строится у нас, слава богу, с опережением графика. Я очень надеюсь, что строители нас не подведут», — сказал Андрей Воробьев.

По словам министра транспорта Алексея Гержика, открытие путепровода состоится уже в августе 2022 года. Чуть больше времени займет сооружение подземного перехода, который будут строить после запуска путепровода.