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    15 августа 2022, 21:19

    Природный заказник «Дубешненский» получил четкие границы

    Анастасия Максимовских

    Государственный природный заказник «Дубешненский» в Одинцовском округе обрел четкие границы — его поставили на кадастровый учет. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

    Природный заказник «Дубешненский» получил четкие границы

    Природный заказник «Дубешненский» был создан путем реорганизации природного резервата местного значения «Лесные массивы бассейна реки Дубешни».

    «Обследование, проведенное специалистами, показало, что эта территория нуждается в охране на региональном уровне. Здесь выявлены редкие формы рельефа, ценные природные сообщества, тяготеющие к рекам Дубешня и Разварня, верховому болоту Воронино. После реорганизации площадь заказника увеличена с 3881 га до 9704 гектара. Теперь ООПТ отражается на кадастровой карте, что исключает все споры в случае нарушения режима особой охраны», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

    Министр добавил, что заказник отличается обширным видовым разнообразием, обследование подтвердило местообитание здесь 98 видов позвоночных животных, в том числе 17 включенных в Красную книгу региона. Здесь водятся рысь, серый журавль, неясыть, черный коршун и другие. Также на территории ООПТ произрастают 14 видов краснокнижных растений.

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