Природный заказник «Дубешненский» получил четкие границы

Государственный природный заказник «Дубешненский» в Одинцовском округе обрел четкие границы — его поставили на кадастровый учет. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Природный заказник «Дубешненский» был создан путем реорганизации природного резервата местного значения «Лесные массивы бассейна реки Дубешни».

«Обследование, проведенное специалистами, показало, что эта территория нуждается в охране на региональном уровне. Здесь выявлены редкие формы рельефа, ценные природные сообщества, тяготеющие к рекам Дубешня и Разварня, верховому болоту Воронино. После реорганизации площадь заказника увеличена с 3881 га до 9704 гектара. Теперь ООПТ отражается на кадастровой карте, что исключает все споры в случае нарушения режима особой охраны», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр добавил, что заказник отличается обширным видовым разнообразием, обследование подтвердило местообитание здесь 98 видов позвоночных животных, в том числе 17 включенных в Красную книгу региона. Здесь водятся рысь, серый журавль, неясыть, черный коршун и другие. Также на территории ООПТ произрастают 14 видов краснокнижных растений.

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