Фура «Доброго дела» доставила школьные принадлежности в Донецк

На склад в Донецк прибыла фура из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело». Грузовик привез продукты питания, медикаменты и школьные принадлежности. Об этом «360» сообщил член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.

«Сегодня прибыло 40 тонн груза, кроме продуктов питания и медикаментов привезли предметы первой необходимости. Учитывая, что скоро 1 сентября, прибыли канцелярские наборы в школы, школьные товары и детская одежда», — сообщил он.

Леонов рассказал, что в школьные наборы входят тетради, учебники, фломастеры, ручки.

«Все, что необходимо для ребят, чтобы они пошли спокойно в школу», — добавил член Общественной палаты.

Акция «Доброе дело» стартовала 12 апреля. Ее инициировали школьники Подмосковья и поддержал губернатор Андрей Воробьев. В рамках акции ребята приносили в учебные заведения продукты, одежду, бытовую химию, книги, средства гигиены.