Коптеры и подарки для военных привезли в Донецк волонтеры Подмосковья

Новый гуманитарный груз «Доброе дело» приехал из Подмосковья в Донецк с письмами от школьников и подарками от жителей городского округа Павловский Посад. Среди посылок оказались пять беспилотников и генераторы для российских военных. Вместе с волонтерами в поездку отправилась корреспондент «360» Татьяна Стоцкая.

Бойцы Донецкой Народной Республики поблагодарили за переданные письма от подмосковных школьников. Они признались, что у них у самих есть дети, за которых они сегодня сильно переживают.

Источник фото: телеканал «360»

«Мои живут в Макеевке. Недавно там обложили „Градами“ и кассетами. Надо быстрее угомонить ту сторону. Мы обязательно это сделаем», — заявил один из защитников Донбасса.

Представитель Общественной палаты Московской области Павел Тюляев рассказал, что жители городского округа Павловский Посад передали для российских бойцов коптеры и генераторы.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый из этих коптеров сохраняет, как минимум две жизни. Хотелось бы, чтобы и другие городские округа подключились к нашей акции „Коптер — две жизни“. Мы уже получили поддержку правительства Московской области», — заявил он.

Тюляев добавил, что эти вещи нужны сегодня для ребят, которые принимают участие в боевых действиях.

На коробке одного из коптеров написано, что прислал его глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов.

Источник фото: телеканал «360»

Съемочная группа и волонтеры приехали к военным и попали на церемонию награждения отличившихся бойцов. Все они получили медали «За укрепление боевого содружества». После торжественной части волонтеры вручили военным привезенные подарки.