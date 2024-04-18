Подмосковье 18 апреля 2024, 17:03 Приют для бездомных людей в Химках открыл свое производство Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Приют для бездомных людей «Теплый прием» в Химках открыл производство кожаных изделий. Постояльцы, прошедшие реабилитацию и обучение, создают сумки, ремни, кошельки и другие аксессуары.

Большое производство начиналось с обычной мастерской, где постояльцы приюта учились создавать уникальные вещи из кожи. За год работы обучение новому ремеслу прошли 46 человек, большинство из них — люди с инвалидностью. Мастера изготовили более двух тысяч различных изделий, которые сразу стали пользоваться популярностью не только у частных покупателей, но и у маркетплейсов и госучреждений.

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«Не сложно накормить человека, одеть, восстановить паспорт и даже изготовить протезы, если он, например, потерял ноги при трагических обстоятельствах. Но дать человеку новый смысл жизни — самая сложная задача благотворительного проекта. Когда мы открыли обучающую кожевенную мастерскую „Надежда“, то надеялись, что ребята, которые уже много лет не могут найти работу, заинтересуются новым ремеслом, загорятся. Так и произошло», — рассказал руководитель приюта «Теплый прием» Илья Кусков.

Сейчас на производстве одновременно могут работать 10 мастеров. Причем подключиться к проекту могут не только постояльцы, но и выпускники приюта.

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