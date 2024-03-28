Подмосковье 28 марта 2024, 17:27 Приходы Яхромского благочиния из Сергиева Посада собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса Медиасток.рф

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Приходы Яхромского благочиния собрали гуманитарную помощь для пострадавших жителей ДНР и ЛНР. Перевозить груз помогали военнослужащие 210 зенитно-ракетного полка.

Как рассказали в администрации округа, военнослужащих регулярно посещает заместитель благочинного Яхромского церковного округа, настоятель Свято-Духовского храма деревни Дубровки протоиерей Димитрий Колупаев. Прихожане также поддерживают бойцов и собирают для них угощения. В ответ они помогли погрузить и перевезти гуманитарную помощь, а также посетили экскурсию по Троицкому собору в Яхроме и Свято-Духовскому храму в деревне Дубровки.

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