28 марта 2024, 17:27
Приходы Яхромского благочиния из Сергиева Посада собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса
Приходы Яхромского благочиния собрали гуманитарную помощь для пострадавших жителей ДНР и ЛНР. Перевозить груз помогали военнослужащие 210 зенитно-ракетного полка.
Как рассказали в администрации округа, военнослужащих регулярно посещает заместитель благочинного Яхромского церковного округа, настоятель Свято-Духовского храма деревни Дубровки протоиерей Димитрий Колупаев. Прихожане также поддерживают бойцов и собирают для них угощения. В ответ они помогли погрузить и перевезти гуманитарную помощь, а также посетили экскурсию по Троицкому собору в Яхроме и Свято-Духовскому храму в деревне Дубровки.
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