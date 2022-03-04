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    04 марта 2022, 14:45

    Приемные родители получат увеличенное пособие на детей в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Выплату приемным родителям повысили в Подмосковье. Они и опекуны получат увеличенное пособие на детей в размере 38 349 рублей.

    Приемные родители получат увеличенное пособие на детей в Подмосковье | Изображение 1

    Прежде размер такой выплаты составлял 34,5 тысячи рублей. Это пособие начисляют каждый год.

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что никакие заявления не требуются.

    Деньги получателям автоматически поступят до 15 марта

    Ирина Каклюгина.

    По ее словам, с 2021 года в Московской области опекуны и приемные родители начали получать выплаты проактивно.

    Это означает, что им больше не нужно лично посещать МФЦ и подавать заявки.

    «Это очень удобно — никуда ходить не надо», — подчеркнула Каклюгина.

    Льготам в регионе уделяют особое внимание. Цель — сделать так, чтобы предоставлять их быстро и удобно.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал не допускать волокиты при предоставлении льгот для оплаты ЖКУ.