Пособия, маткапитал и налоговый вычет. Какие выплаты на детей можно получить в 2022 году

Госдума напомнила о том, какие выплаты в 2022 году могут получить семьи с детьми. Среди них индексированный маткапитал, пособия по уходу и даже льготы по ипотеке.

Выплаты на детей

Пособия беременным

Беременные женщины в 2022 году могут получить ежемесячное пособие, если среднедушевой доход в семье не превышает сумму прожиточного минимума. С 1 января он составляет 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Рассчитывать можно на половину регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. То есть беременные москвички могут ежемесячно претендовать на 10 294,5 рубля, в Подмосковье выплата будет равна 7697 рублям, а в Ленинградской области — 6965.

Чтобы получить пособие, нужно встать на учет по беременности до 12 недель и заполнить соответствующее заявление на госуслугах или в клиентском центре Пенсионного фонда. Его можно подавать уже с шестой недели беременности, если вы встали на учет. Деньги будут начислять с наступления 12-й недели и до окончания беременности.

Заявительнице понадобятся номер полиса ОМС, название женской консультации, где она состоит на учете, сведения о рождении детей, браке, разводе или смерти членов семьи, а также информация об имуществе и доходах членов семьи и банковский счет, к которому привязана карта «Мир», для получения выплаты.

Выплата при рождении

Также россияне могут получить единовременную выплату при рождении ребенка — вне зависимости от уровня дохода семьи и количества детей. С 1 февраля пособие составит 20 472 рубля.

Чтобы получить деньги, нужно подать заявление в течение шести месяцев с рождения ребенка. Сделать это может только один из родителей. Заявление составляется в свободной форме.

Если получатель пособия работает, заявление нужно подать работодателю по трудовому договору. У безработных заявление примут в органах соцзащиты, а если у человека оформлен статус ИП, документ нужно получить в территориальных органах Фонда социального страхования.

Для оформления выплаты понадобятся справка о рождении ребенка и документ от работодателя или соцзащиты о том, что ранее единовременная выплата не назначалась, а также паспорт.

Также могут потребоваться трудовая книжка или выписка из нее, подтверждение статуса ИП, если он есть. У родителей в разводе также попросят свидетельство о расторжении брака и справку о совместном проживании ребенка с матерью или отцом. Для иностранцев и лиц без гражданства понадобится удостоверение личности с отметкой о выдаче вида на жительства или удостоверение беженца.

Пособие по уходу до 1,5 года

Один из родителей, а также бабушка, дедушка или другой родственник, воспитывающий ребенка, имеет возможность получать ежемесячное пособие по уходу. До полутора лет минимальный размер выплаты с февраля 2022 года составит 7667 рублей.

Получить деньги могут как работающие, так и безработные родители. В первом случае выплату оформляют вместе с отпуском по уходу за ребенком через работодателя. В этом случае размер пособия составит 40% от среднего заработка родителя за последние два года — но не меньше 7667 рублей.

Если человек не трудоустроен, обращаться следует в органы соцзащиты по месту жительства. Выплата будет равна минимуму. В случае открытого ИП документы нужно подать в отделение ФСС, а размер пособия составит 40% от федерального МРОТ, но не менее 7667 рублей.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление до того, как ребенку исполнится два года. Для этого понадобятся свидетельство о рождении или усыновлении, справка о том, что второй родитель не получает такое пособие, — с места работы, от органов соцзащиты или ФСС.

Пособие на детей до трех лет

Также ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет полагается семьям, где среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов.

Право на выплату имеет женщина, у которой первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года. Размер пособия будет равен прожиточному минимуму для ребенка в конкретном регионе. Например, в Москве можно рассчитывать на 15 582 рубля, а в Подмосковье — на 12 274 рубля.

Если подать заявление в течение полугода со дня рождения ребенка, выплату перечислят и за прошедшие месяцы. Если же обратиться за деньгами после шести месяцев, пособие назначат со дня обращения.

Чтобы получить выплату на первого ребенка, нужно подать заявление в органы соцзащиты. Средства выделят из федерального бюджета. Для получения пособия на второго ребенка нужно обратиться в Пенсионный фонд — деньги будут вычитаться из материнского капитала.

Пособие на детей от трех до семи лет

Малообеспеченные семьи могут получить ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет. Выплату назначают, если среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. При этом все взрослые должны иметь либо место работы, либо уважительную причину ее отсутствия.

Чтобы получить пособие, нужно заполнить заявление на портале «Госуслуги» или в органах соцзащиты.

Сумма выплаты зависит от дохода семьи. Обычно ее назначают в размере 50% от прожиточного минимума для детей по региону. Если среднедушевой доход с учетом такой выплаты не превышает прожиточного минимума, платят 75%. Если и в этом случае доход ниже прожиточного минимума, назначают пособие в размене 100% прожиточного минимума.

Пособие на детей от 8 до 17 лет

Право на ежемесячное пособие на детей от восьми до 17 лет есть у неполных семей, где среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Подать заявление на получение выплаты можно, если второй родитель по суду обязан платить алименты, не указан в свидетельстве о рождении или указан со слов матери, а также если один или оба родителя умерли или пропали без вести.

При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать одного регионального прожиточного минимума, а совершеннолетние члены семьи должны работать или иметь уважительную причину собственной нетрудоустроенности.

Чтобы получить пособие, нужно заполнить заявление на госуслугах или в клиентской службе ПФР. Причем ребенку должно быть больше восьми, но меньше 17 лет. Выплаты назначаются на 12 месяцев и продлеваются каждый год. Когда ребенок достигает 17 лет, пособие больше не выплачивается.

Размер господдержки равен половине регионального прожиточного минимума для детей. В Москве на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет можно будет получить 7791 рубль, а в Московской области — 6137 рублей.

Материнский капитал

Материнский капитал с 1 февраля 2022 года вырастет. На первого ребенка он составит 524,5 тысячи рублей, на второго прибавят еще 168,6 тысячи. Если при рождении первого ребенка право на маткапитал не возникало, за второго выплатят 693,1 тысячи рублей.

Чтобы получить сертификат на материнский капитал, нужно подать заявление на госуслугах или в отделении Пенсионного фонда. Для этого потребуются паспорт и свидетельства о рождении всех детей.

Чтобы потратить материнский капитал, тоже потребуется написать заявление. Эти средства можно использовать только на ребенка. Например, оформить ежемесячную выплату, оплатить получение ребенком образования, улучшить жилищные условия или оформить в качестве накопительной части пенсии матери. Обналичить их нельзя.

Ипотека для многодетных

Также по программе поддержки многодетных семей в 2022 году государство выделит до 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечного кредита. Получить такую помощь могут семьи, в которых третий или последующие дети родились после 1 января 2019 года. Возраст старших детей не имеет значения.

Льгота действует на покупку новостройки или вторичного жилья, а также жилого дома или участка под строительство, а кредитный договор нужно подписать до 1 июля 2023 года.

Чтобы получить госпомощь, нужно обратиться в банк, где вы брали ипотеку. Там попросят предоставить паспорт нотариально заверенные документы с подтверждением отцовства или материнства, а также ипотечный договор, договор купли-продажи квартиры, дома или участка. После этого останется только дождаться одобрения документов — тогда в банк перечислят до 450 тысяч в счет погашения ипотеки.

Налоговый вычет

Также в Госдуме напомнили, что родители могут воспользоваться стандартным налоговым вычетом на детей. Это значит, что сумма зарплаты, с которой родители платят НДФЛ, может быть уменьшена на 1400 в случае с первыми двумя детьми и на три тысячи — за третьего и каждого следующего.

Если в семье есть ребенок-инвалид, то родителю или усыновителю полагается налоговый вычет в 12 тысяч рублей, а опекуну — в шесть тысяч.

При этом вычет прекращается, когда начисленная зарплата превышает 350 тысяч рублей с начала года. Со следующего года родитель снова имеет право на налоговый вычет — пока ребенку не исполнится 18 лет или 24, если он учится очно.

Оформить вычет можно у работодателя — для этого достаточно написать заявление. Также вычет можно оформить через налоговую по декларации — так можно запросить вычет за предыдущие три года.

Для оформления документа потребуется свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, свидетельство о браке, подтверждение содержания ребенка, если родители в разводе, справка об инвалидности, справка об очной форме обучения, а также справка 2-НДФЛ от предыдущего работодателя при устройстве на работу не с начала года.