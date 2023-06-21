Подмосковье 21 июня 2023, 11:50 Приемная кампания началась в медицинских колледжах Подмосковья Пресс-служба Минздрава МО

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Медицинские колледжи Подмосковья начали принимать заявления от абитуриентов. По очной форме кампания продлится до 10 августа, по очно-заочной — до 15 августа.

«Уже не первый год мы наблюдем повышенный интерес к медицинским специальностям. Прошлым летом в наши медколледжи поступили более 2,7 тысячи студентов, и мы надеемся, что после обучения ребята придут работать в подмосковные больницы и поликлиники», — говорит первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Подать заявку на поступление можно онлайн, на региональном портале госуслуг. В августе будут опубликованы списки поступивших.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в подмосковных колледжах появятся более 800 дополнительных бюджетных мест на востребованные специальности.

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