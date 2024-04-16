Подмосковье 16 апреля 2024, 18:09 Прием жителей пройдет в Центре противодействия экстремизму в Воскресенске 19 апреля Медиасток.рф

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В управлении МВД России по городскому округу Воскресенск, 19 апреля, состоится прием граждан. Его проведет заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму Евгений Шустиков.

Прием граждан пройдет с 16:00 до 18:00 в управлении министерства внутренних дел в Воскресенске на улице Советская, дом 3А. Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: 8-496-44-2-47-64.

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На приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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