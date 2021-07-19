Прием заявок на участие в «Программе наставничества для самозанятых» начали в Подмосковье

В Подмосковье начался прием заявок для участия в бизнес-акселераторе «Программа наставничества для самозанятых». В рамках курса планирующих открыть свое дело будут бесплатно обучать основам бизнеса. Проект реализует Мининвестиций региона при поддержке Минэкономразвития РФ.

Присоединиться к программе могут самозанятые или те, кто собирается ими стать. Наставниками в проекте станут опытные бизнесмены.

«За время обучения самозанятые повысят свои бизнес-знания и финансовую грамотность, отработают предпринимательские навыки. Но самый большой плюс этого проекта мы видим в непосредственном общении самозанятого с наставником — опытным предпринимателем. Участники программы получают обратную связь от успешного коллеги, который поможет прописать шаги к реализации бизнес-идеи или развить уже имеющееся дело», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Бизнес-акселератор проводится в рамках реализации президентского проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2020 году в «Программе наставничества» приняли участие более 300 человек. В поиске, запуске и оптимизации бизнес-идеи им помогали 40 наставников. По итогам проекта были выбраны 10 победителей, которые получили призы от организаторов.

Заявку на участие в бизнес-акселераторе можно подать до 1 августа на официальном сайте. Обучение стартует 3 августа, программа курса рассчитана на семь недель.

Желающие выступить в роли наставников могут отправлять свои заявки до 13 августа.