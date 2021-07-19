Власти Московской области потратили миллиард рублей на субсидии для малого и среднего бизнеса. Прием заявок на получение поддержки в регионе проходит дистанционно. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании с министрами.

«Развитию малого бизнеса в Подмосковье в пандемию пришлось особенно непросто. На федеральном уровне были предусмотрены мероприятия по поддержке бизнеса. Мы также выделили миллиард рублей на субсидии для малого и среднего предпринимательства. В июле начался прием заявок на четыре субсидии», — объяснил ситуацию Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что предприниматели могут избежать лишней волокиты и подать заявку на получение поддержки местных властей в электронном виде.

Ранее Воробьев в эфире программы «Специальный гость» канала RTVI рассказал, что одна из приоритетных задач руководства Московской области — это борьба с бедностью. По его словам, власти работают в двух важных направлениях, чтобы решить эту проблему. Губернатор особо отметил, что важно не только помогать малоимущим льготами и выплатами, но и создавать для них новые рабочие места.