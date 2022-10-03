Прием заявок на субсидию для бизнеса по франшизе продлили в Подмосковье | 360°

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Прием заявок на субсидию для бизнеса по франшизе продлили в Подмосковье

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Конкурсные отборы на получение субсидии на маркетплейсы, а также для бизнеса по франшизе, продлили до 16 октября. Предприниматели смогут компенсировать от 30 до 50% затрат на организацию такой деятельности.

«Субсидия для бизнеса по франшизе — новая программа поддержки предпринимательства Московской области. Предприниматели могут компенсировать часть расходов в рамках договора франчайзинга на приобретение оборудования, арендную плату и коммунальные платежи. Максимальный размер субсидии для подмосковных франшиз — до одного миллиона рублей (до 50% затрат), для иных — до 500 тысяч рублей (до 30% затрат)», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Такая мера поддержки работает в Подмосковье уже второй год. Регион субсидирует до 50% затрат на комиссию и продвижение товаров на электронных торговых площадках. Максимальный размер субсидии — 500 тысяч рублей. В 2021 году этой мерой поддержки воспользовались 162 предпринимателя.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на такие субсидии в регионе выделили 100 миллионов рублей. В программе принимают участие OZON (в том числе OZON Fresh), «Яндекс.Маркет», Wildberries, AliExpress, «Детский мир», «Авито», «СберМегаМаркет», Delivery Club и другие маркетплейсы.

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