19 февраля 2024, 14:52
Прием заявок на социальную ипотеку для учителей продлили в Подмосковье до 15 марта
В Подмосковье продлили прием заявок на социальную ипотеку для педагогов до 15 марта. Программа дает возможность учителям приобрести жилье на льготных условиях.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, главное условие для участия в программе – опыт работы в образовательном учреждении не менее 10 лет. Также у учителя и его семьи не должно быть собственного или служебного жилья.
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«Регион оплачивает полную стоимость квартиры, а участник программы платит банку только проценты по кредиту. В этом году такая возможность будет у 53 учителей», — рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
Принять участие в программе смогут и молодые учителя. Прием заявок для них начнется 4 марта.
Узнать подробнее об условиях меры поддержки можно по ссылке.
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Учителя
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Льготная ипотека
Социальная ипотека
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