Подмосковье 04 апреля 2024, 12:43 Прием заявок на получение фермерских субсидий стартовал в Подмосковье пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Прием заявок на получение субсидий для производителей сельскохозяйственной продукции стартовал в Подмосковье в апреле. Государственная поддержка поможет снизить убытки аграриев при низком урожае.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, всего планируется предоставить порядка 30 субсидий из федерального и регионального бюджетов.

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До 10 апреля можно подать заявку на поддержку производства картофеля, овощей открытого грунта, элитного семеноводства картофеля и овощей.

До 14 апреля заявки принимаются на покупку производителями зерновых культур, а также на производство молока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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