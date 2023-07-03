Подмосковье 03 июля 2023, 17:07 Прием заявок на главный гастрономический фестиваль лета начался в Подмосковье Источник фото: сыроварня Олега Сироты

Читать 360tv в

Прием заявок на главный гастрономический фестиваль лета открыли в Подмосковье. Он пройдет с 4 по 6 августа в Истре на сыроварне Олега Сироты.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, поучаствовать в фестивале могут фермеры, производители молочной и мясной продукции, а также выпечки, чая, кваса и сыра.

Реклама

«Также приглашают виноделов и производителей другой натуральной продукции. Обязательные условия: все товары должны быть произведены в России, продукция должна быть натуральной, без добавления пальмового масла, красителей и консервантов», — сказал министр.

В прошлом году в фестивале участвовали более 350 производителей из 54 регионов России, мероприятия посетили 180 тысяч человек. Там было продано 60 тонн молочной продукции, пять тонн хлеба, 17 тонн мясной продукции и более семи тонн меда.

Также на фестивале в седьмой раз состоится конкурс «Лучший сыр России». На нем представят более 1200 образцов.

Подробные условия можно узнать на сайте фестиваля. Там же можно подать заявку на участие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».