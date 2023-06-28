Подмосковье 28 июня 2023, 11:03 Прием заявок на главный гастрономический фестиваль лета начался в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Главный гастрономический фестиваль лета пройдет в Истре с 4 по 6 августа. Заявку на участие можно подать на сайте до 10 июля. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Фестиваль традиционно пройдет в Истре и объединит на одной площадке сельское хозяйство, экономику, культуру и досуг. Главная задача нашего масштабного проекта — поддержка российских фермеров и ремесленников», — отметила Каклюгина.

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По ее словам, в прошлом году более 140 тысяч человек посетили фестиваль, а свыше 350 человек из 54 регионов России представили на нем свою продукцию. Так, за три дня в Истре продали 45 тонн сыра, три тонны хлеба и 11 тонн колбасы.

К участию в гастрономическом фестивале приглашают производителей фермерских продуктов, а также предприятия народных художественных промыслов, мастеров и ремесленников России. Финальный список утвержденных участников опубликуют 17 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе проведут сотни мероприятий.

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