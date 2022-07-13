Прием заявок на бесплатное обучение агротуризму начался в Подмосковье

В Московской области начался прием заявок на бесплатное обучение агротуризму. Студенты пройдут 252-часовую программу профессиональной переподготовки с выдачей диплома установленного образца.

Программу запускают совместно ФГБОУ «РИАМА» и Московский крестьянский союз при финансовой поддержке АО «Россельхозбанк» и содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С каждым годом количество крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляющих услуги в сфере сельского туризма, растет. Этому способствуют и специальные обучающие программы. В настоящее время в регионе уже имеется более 50 агротуристических объектов в 24 городских округах, например в таких, как Дмитров, Руза, Мытищи, Луховицы, Пушкино, Сергиев-Посад, Талдом, Зарайск и Шаховская. Для фермеров агротуризм — это дополнительная возможность сбыта своей продукции, повышение узнаваемости товаров, а также привлечение жителей соседних регионов, а для гостей — возможность отдохнуть, получить удовольствие от природы, зарядиться энергией, питаться экологически чистой продукцией», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Источник фото: телеканал «360»

Обучение начнется 1 сентября 2022 года. Срок обучения — два месяца. Обучение очно-заочное. В период обучения будут проходить лекционные занятия и семинары, а также выездные занятия на ведущих предприятиях и фермерских хозяйствах Подмосковья.

Отбор участников программы «Сельский и агротуризм» будет проходить на конкурсной основе. Для участия в конкурсе до 29 июля 2022 года на электронную почту enginorganic@riama.ru нужно направить заявку, эссе, и/или презентацию, и/или видеоролик проекта по направлению «Сельский и агротуризм».

Направление агротуризма набирает популярность среди жителей Подмосковья и соседних регионов. Фермерские хозяйства приглашают гостей пообщаться с природой и животными, попробовать себя в производстве сыра и других ремеслах.